Американские власти рассматривают различные варианты новых ограничительных мер против России, в том числе — расширение уже введенных санкций и их ужесточение, сообщила на брифинге директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд.
"Мы продолжим оказывать санкционное давление, и не ожидаем, что варианты новых ограничений иссякнут в скором будущем", — сказала она.
При этом Бедингфилд не стала называть конкретные меры, которые могут быть приняты в отношении Москвы, однако отметила, что в администрации президента США изучают различные варианты санкций из-за событий вокруг Украины.
Напомним, Министерство финансов США пристально следит за деятельностью российских представителей бизнеса, проверяя их транзакции, с тем, чтобы они не пытались обойти наложенные Западом антироссийские санкции.
"Мы следим за такими действиями", — подчеркнули в Минфине США.
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