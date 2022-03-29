США расширят и ужесточат антироссийские санкции

Американские власти рассматривают различные варианты новых ограничительных мер против России, в том числе — расширение уже введенных санкций и их ужесточение, сообщила на брифинге директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд.

"Мы продолжим оказывать санкционное давление, и не ожидаем, что варианты новых ограничений иссякнут в скором будущем", — сказала она.

При этом Бедингфилд не стала называть конкретные меры, которые могут быть приняты в отношении Москвы, однако отметила, что в администрации президента США изучают различные варианты санкций из-за событий вокруг Украины.

Напомним, Министерство финансов США пристально следит за деятельностью российских представителей бизнеса, проверяя их транзакции, с тем, чтобы они не пытались обойти наложенные Западом антироссийские санкции.

"Мы следим за такими действиями", — подчеркнули в Минфине США.