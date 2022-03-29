Премьер Великобритании Борис Джонсон заявил во время телефонного разговора с лидерами США, Франции, Германии и Италии, что Россия пытается "заставить капитулировать Украину и её союзников".
"Путин проворачивает нож в открытой ране Украины в попытке заставить страну и ее союзников капитулировать", — приводит пресс-служба британского правительства слова Джонсон.
По итогам беседы лидеры западных стран решили не допускать "послаблений" России, "пока ужас на Украине не закончится".
Ранее Джонсон призвал Запад не повторять ошибку 2014 года, когда после государственного переворота в Киеве Крым вошёл в состав России, и западные лидеры продолжили нормально контактировать с президентом РФ Владимиром Путиным. После спецоперации на Украине европейские политики никогда не будут общаться с российским лидером, как прежде, подчеркнул британский премьер.
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