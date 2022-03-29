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Автор Игорь Рябов

Пушилин допустил вхождение ДНР в состав России

Мир

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что вопрос о вхождении республики в состав России будет рассмотрен после того, как бойцы ДНР и армия России освободят всю территорию бывшей Донецкой области Украины.

Пушилин допустил вхождение ДНР в состав России

"Но сейчас основная задача — выход на конституционные границы Республики. Дальше определимся", — отметил Пушилин.

Ранее он прокомментировал российско-украинские переговоры, которые прошли 29 марта в Турции. Киевская делегация пообещала, что Украина не будет вступать в военные союзы и размещать на своей территории иностранные базы. Также Киев готов отказаться от возвращения Крыма и Донбасса силовым путём. При этом Россия не будет против, если Украина вступит в Евросоюз. Если стороны проработают договор, то можно будет говорить о возможной встрече лидеров двух стран — Владимира Путина и Владимира Зеленского, заявил глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский.

По словам Пушилина, обещаниям Украины на переговорах нельзя верить, поскольку она неоднократно доказывала свою недоговороспособность. Глава ДНР призвал продолжить спецоперацию до победного конца.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
Темы днр турция украина денис пушилин владимир путин владимир зеленский владимир мединский
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