Пушилин допустил вхождение ДНР в состав России

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что вопрос о вхождении республики в состав России будет рассмотрен после того, как бойцы ДНР и армия России освободят всю территорию бывшей Донецкой области Украины.

"Но сейчас основная задача — выход на конституционные границы Республики. Дальше определимся", — отметил Пушилин.

Ранее он прокомментировал российско-украинские переговоры, которые прошли 29 марта в Турции. Киевская делегация пообещала, что Украина не будет вступать в военные союзы и размещать на своей территории иностранные базы. Также Киев готов отказаться от возвращения Крыма и Донбасса силовым путём. При этом Россия не будет против, если Украина вступит в Евросоюз. Если стороны проработают договор, то можно будет говорить о возможной встрече лидеров двух стран — Владимира Путина и Владимира Зеленского, заявил глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский.

По словам Пушилина, обещаниям Украины на переговорах нельзя верить, поскольку она неоднократно доказывала свою недоговороспособность. Глава ДНР призвал продолжить спецоперацию до победного конца.