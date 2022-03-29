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Автор Елена Федорова

В Госдуме оценили итоги переговоров между РФ и Украиной в Стамбуле

Мир

Зампред комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный рассказал Pravda.Ru, каково значение итогов переговоров между Россией и Украиной, прошедших 29 марта в Стамбуле.

В Госдуме оценили итоги переговоров между РФ и Украиной в Стамбуле

"Круглый стол — это всегда возможности договориться. Российские позиции выражены чётко и ясно… Переговоры есть смысл продолжать, если другая сторона согласится на те конкретные предложения, которые озвучены РФ. Переговорщики с российской стороны, на мой взгляд, делают всё возможное, чтобы те цели, которые были озвучены, поддержаны российским народом, были достигнуты. Конкретно итоги сегодняшних переговоров, я думаю, что оценят по результатам докладов руководителям стран", — сказал депутат.

Кроме того, Выборный выразил надежду на то, что "переговорщики профессиональные, и они, как любой другой политик, будут стараться делать невозможное возможным".

Ранее глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский заявил, что предложения Киева предполагают отказ от идеи завоевать Крым и вернуть его в состав страны.

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Автор: Елена Федорова, Куратор: Любовь Степушова
Темы россия турция стамбул украина госдума анатолий выборный
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