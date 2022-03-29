Нидерланды вышлют 17 российских дипломатов

Власти Нидерландов решили выслать из страны 17 российских дипломатов. Об этом сообщает МИД Нидерландов.

"Посол России был вызван сегодня в МИД… Посол был проинформирован о том, что Нидерланды высылают из страны 17 офицеров разведки", цитирует сообщение министерства ТАСС.

В ведомстве заявили о получении от спецслужб страны информации о том, что сотрудники российских представительств в Нидерландах, которым предстоит покинуть страну, осуществляли "разведывательную деятельность".

Накануне, 28 марта, власти Северной Македонии заявили об объявлении персонами нон грата пяти российских дипломатов из-за деятельности, противоречащей Венской конвенции. В МИД РФ назвали решение Северной Македонии "подчёркнуто недружественным шагом".

"Этот подчеркнуто недружественный шаг — продолжение взятого несколько недель назад властями Северной Македонии курса на стремительный слом двусторонних отношений с Россией", — написала в своём Telegram-канале официальный представитель российского МИД Мария Захарова.