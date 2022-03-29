В МИДе заявили, что Польша разрушает отношения с Россией

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала последние действия польских властей, назвав это полным разрушением отношений с Россией. В частности, из Варшавы может быть выслан российский посол.

"Просто идет разрушение двусторонних отношений без фиксации де-юре, де-факто. Объяснить такого рода заявления можно лишь зашкаливающей русофобией и застарелыми внутренними проблемами", - заявила Захарова на брифинге МИД РФ.

Впрочем, дипломат подчеркнула, что ни одно враждебное действие со стороны Польши не останется без ответа. Напомним, что Польша решила запретить импорт угля из России, это будет вписано на законодательном уровне.