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Автор Ольга Лазарева

Zапретный символ: латиница может лишиться последней буквы

Мир

Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба потребовал от мирового сообщества запретить использование буквы Z для выражения поддержки России и даже ввести уголовную ответственность за использование этого символа — идея не нова, так скажем, приватизировать "Z" уже предлагали и в России.

Zапретный символ: латиница может лишиться последней буквы

Запрет "Z" как символа российской военной операции вовсе не плод обостренного украинского воображения: штрафовать за ставшую столь популярной букву уже начали в Прибалтике, некоторых федеральных землях Германии и даже в Казахстане останавливают личные автомобили граждан, поддержавших Россию.

Теперь вот Кулеба предлагает лишить весь мир последнего символа латиницы и даже ввести "Z-криминализацию" — за её использование ввести уголовную ответственность.

Буква яркая, конечно, напоминает боевые руны викингов, и давно уже приглянулась в России без всяких заявлений Кулебы — депутат Госдумы Александр Коган уже предлагал западным политикам запретить использование буквы в латинском алфавите, и даже посоветовал украинскому президенту Владимиру Зеленскому выступить с таким предложением к Европе.

Тот, видимо, не решился на такую дерзость и подставил Кулебу, хотя посыл примерно тот же.

"Я предлагаю западным политикам пойти дальше: запретить букву "Z" в латинском алфавите. С такой инициативой предлагаю выступить президенту Украины в следующем обращении к "коллективному Западу". Нет, ну а что? Достойное продолжение политического курса "назло маме отморожу уши", Европа наверняка с радостью поддержит", — написал Коган в своём Telegram-канале ещё 25 марта.

Что ж, очень приятно, что в украинском МИД прислушиваются к нашим депутатам — жаль, делают это только сейчас, иначе ещё давно Киев мог бы избежать большинства проблем.

"Опять же издержек почти не будет: "Z" — последняя буква в латинском алфавите, стереть её из учебников будет просто", — резюмирует Коган и предлагает включить букву в состав кириллицы.

С учётом поддержки идеи главой украинского МИД обоснованно может ожидать расширения русского алфавита — с радостью заберём Z себе!

Автор: Ольга Лазарева, Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Любовь Степушова
Темы украина дмитрий кулеба владимир зеленский
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