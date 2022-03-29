Надеемся, что Байден не совершит непоправимого, заявили в МИД

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила надежду на то, что эмоции американского лидера Джо Байдена не приведут мир на грань катастрофы.

"Хотела бы выразить надежду, что подобные эмоции, на которые списали в Белом доме заявления Байдена, они не приведут к тому, что под их действием президент США совершит чего-нибудь непоправимого и опасного для всего мира", — высказалась она.

Захарова сделала акцент на том, что эмоции, превалирующие над разумом и логикой, могут привести мир на грань катастрофы.

Ранее бывший министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что Байден своей речью в Варшаве объявил новую Холодную войну.

Президент США выступил в субботу, 26 марта, в Варшаве в ходе своего европейского турне с анонсированной "исторической" речью. Он оскорбил президента России, назвав его "мясником", обвинил во лжи и "мерзости" и отметил, что российский лидер "не может вечно оставаться у власти". Это, по сути, демонстрация готовности и призыв к свержению легитимного лидера суверенной страны.