МИД Турции заявил об успехе переговоров между РФ и Украиной в Стамбуле

РФ и Украине удалось достигнуть в Стамбуле самого значимого успеха в переговорах, заявил журналистам министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

"Самый значимый прогресс в этом процессе к настоящему времени был достигнут сегодня", — подчеркнул глава турецкого МИД.

По его словам, переговорщикам удалось согласовать "некоторые вопросы". Чавушоглу не исключил возможность обсуждения "более сложных вопросов" на уровне президентов РФ и Украины.

Ранее глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что первый раунд переговоров в Стамбуле прошёл конструктивно. По его словам, украинская делегация представила на переговорах понятно сформулированную позицию и предложения, подтверждающие в частности, стремление Киева к внеблоковому и безъядерному статусу, а также отказ от попыток возвращения Крыма и Севастополя военным путем.

В свою очередь РФ сделает шаги навстречу Украине в целях деэскалации. В часности, решено кардинально сократить военную активность сил РФ на Киевском и Черниговском направлениях.