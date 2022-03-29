Мединский: Киев подтвердил своё стремление к безъядерному статусу

Помощник российского президента, возглавляющий российскую делегацию на переговорах с Киевом, Владимир Мединский, заявил, что Украина в письменной форме подтвердила свою готовность к безъядерному, нейтральному статусу.

"Мы получили письменные предложения от Украины, подтверждающие их стремление к нейтральному, внеблоковому и безъядерному статусу, с отказом от производства и размещения всех видов оружия массового поражения, включая химическое и бактериологическое", — сказал Мединский, слова которого приводит ТАСС.

Также ведётся проработка запрета для размещения иностранных военных формирований и военных баз других стран на территории Украины.

Со своей стороны, Россия также заявила о готовности сделать два шага по деэскалации в политической и военной сфере, отметил Мединский.

Российско-украинские переговоры продолжались в Стамбуле порядка трёх часов. Продолжение переговорного процесса намечено на 30 марта.