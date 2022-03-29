Путин и Зеленский встретятся, когда будет готов договор, заявил Мединский

Российский лидер Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский встретятся, когда договор будет готов к подписанию, сказал глава российской делегации на переговорах и помощник президента РФ Владимир Мединский.

"Что касается вопроса о встрече руководителей государств, то мы с самого начала говорили о том, что эта встреча возможна. Возможна тогда, когда будет готов к подписанию договор, проработан переговорщиками и министрами иностранных дел", — сообщил он.

Ранее в Кремле рассказали, для чего должны встретиться Путин и Зеленский. Пресс-секретарь Дмитрий Песков обозначил, что цель их встречи — не обсуждение, а фиксация достигнутых договорённостей.

По приказу президента РФ 24 февраля началась российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.