Патрушев: "Лондон старается перещеголять Вашингтон в русофобии"

По мнению секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева, Великобритания сейчас лидирует по части русофобии, и даже США сейчас не могут с ней сравниться в этом отношении.

"Старые имперские комплексы так быстро не изжить, особенно если вашим старшим братом становится ваша же бывшая колония. Поэтому Лондон так старается перещеголять Вашингтон по части русофобии", — сказал Патрушев в беседе с изданием "Аргументы и факты".

Секретарь Совета безопасности РФ добавил, что если в высказываниях Вашингтона относительно России ещё изредка проскальзывают "какие-то здравые мысли", то Лондон оперирует исключительно "угрозами и оскорблениями".

В последнее время на фоне проведения спецоперации РФ на Украине на Западе отмечается всплеск русофобии, который порой переходит грани разумного. Права граждан РФ и просто тех, кто говорит по-русски, ущемляют, россияне подвергаются оскорблениям и даже физическим нападениям, поощряемые западными властями.