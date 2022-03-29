Патрушев потребовал ответа от США по финансированию украинских биолабораторий

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев потребовал ответа от США касательно биолабораторий на Украине. Он заявил, что Штатам следует объяснить всей Европе истинное предназначение средств, направленных на финансирование таких предприятий.

Патрушев отметил, что ответа на этот вопрос ждёт весь мир.

"Но США, привыкшие пренебрегать голосами мирового сообщества и не признающие ценность человеческих жизней, цинично игнорируют эти вопросы", — сказал он.

Также Патрушев добавил, что лидеры Евросоюза сейчас пытаются создать новое объединение, которое по сути будет являться "придатком НАТО".