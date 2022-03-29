Матвиенко: повестки для встречи Путина и Зеленского сейчас нет

Как отметила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, для того, чтобы состоялась встреча глав России и Украины, нужна повестка, которой пока нет. По её словам, сперва в процессе российско-украинских переговоров необходимо достигнуть каких-то соглашений.

"Мы с надеждой ждем очередного этапа переговоров, что будут достигнуты договоренности, и только после этого можно будет вести речь о возможной встрече президента Владимира Путина и президента Владимира Зеленского", — отметила Матвиенко во вторник на встрече с представителями прессы 29 марта.

Сейчас же, как уточнила спикер, для личного разговора Путина и Зеленского нет ни повестки, ни оснований.

"Мы не понимаем позицию президента Украины", — добавила Матвиенко.

29 марта в Стамбуле начался очередной этап российско-украинских переговоров.