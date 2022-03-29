Матвиенко призвала Украину определиться на переговорах с Россией

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала Украину определиться с позицией на переговорах с Россией. По ее словам, делегация должна не только выработать свои условия, но и записать их в документах, как это сделала РФ.

"Украинская власть должна выработать позицию, положить "на бумагу" так же, как положила Россия все наши условия. Тогда есть предлог для переговоров", — сказала Матвиенко, комментируя переговорный процесс в Турции.

Она добавила, что сейчас позиция официального Киева постоянно колеблется, что не дает результатов на переговорах. Впрочем, спикер Совфеда сказала, что оптимизма относительно процесса нет.