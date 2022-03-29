Захарова посчитала нелепым совет МИД Украины "не есть и не пить" на переговорах

Официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой показалась странной и смешной рекомендация, которую дало министерство иностранных дел Украины своей делегации во время общения с представителями России — "не есть и не пить" в процессе переговоров с РФ.

"Украинский МИД посоветовал дипломатам "ничего не есть и не пить" на переговорах с Россией. Лучше также не касаться поверхностей, министр иностранных дел Кулеба", — посоветовала Захарова в своём Telegram-канале.

Также представитель МИД РФ пошутила, что гибель участника переговоров с украинской стороны Дениса Киреева была, вероятно, вызвана именно тем, что он не соблюдал эту рекомендацию.

"Ага. Теперь понятно, почему в Киеве украинские силовики застрелили своего переговорщика Дениса Киреева — он ел, пил и касался поверхностей на переговорах с Россией", — добавила Захарова.

29 марта в Стамбуле начался очередной этап российско-украинских переговоров.

24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина была начата российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.

Первый этап переговоров между российской и украинской делегациями состоялся 28 февраля. Помимо очных встреч, обе стороны постоянно держат связь в видеорежиме.