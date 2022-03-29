Песков: перспективы переговоров РФ и Украины станут понятны "сегодня-завтра"

Перспективы ведения переговоров с Украиной станут понятны для РФ уже 29-30 марта, в ближайшие два, считает пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Что касается судьбы переговоров, то это действительно интересный вопрос. Сегодня-завтра мы с вами поймём, есть ли что-то обещающее или нет», - заявил журналистам представитель Кремля.

По словам Пескова, содержание переговоров между Москвой и Киевом не стоит обнародовать. Вместе с тем представитель Кремля заявил, что российские власти сообщат о перспективах переговорного процесса.

"Мы скажем вам в свою очередь - и наши участники, Мединский на месте - скажут, есть ли надежда или нет", - сказал пресс-секретарь президента РФ.

Переговоры между РФ и Украиной ведутся с 28 февраля. Делегации двух стран несколько раз встретились в Белоруссии. Затем было решено продолжить переговоры по видеосвязи. 29 марта в Стамбуле начался очный раунд переговоров.