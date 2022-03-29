Песков: слухи о принудительном вывозе украинских беженцев в РФ — чистая ложь

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков опроверг информацию украинской и западной прессы о том, что беженцев из Украины вывозят в РФ якобы в принудительном порядке.

"Это ложь. Это не соответствует действительности", — сказал Песков журналистам, которые спросили у него по поводу заявлений Украины и Запада о том, что беженцев с Украины вывозят на территорию РФ насильно.

Представитель Кремля ещё раз напомнил, что граждане Украины приезжают в России абсолютно добровольно, а российские военнослужащие лишь помогают им выбраться из тех регионов Украины, где оставаться опасно для жизни, откуда они сами выехать не в состоянии, несмотря на всё их желание, потому что украинские националисты расстреливают их про попытке бегства из осаждённых районов.

"Российские военные помогают мирным гражданам покидать Мариуполь, покидать места, где опасно для жизни, и они помогают, несмотря на то, что, как уже стало известно, эти люди находятся в опасности, когда они пытаются покинуть эти населённые пункты, потому что их просто расстреливают в спину. На этот счёт имеется уже большое количество рассказов непосредственных очевидцев", — сказал Песков.

24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина была начата российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР. Целью спецоперации заявлена демилитаризация и денацификация Украины, в результате которой все военные преступники, ответственные за гибель мирных граждан в Донбассе, будут преданы суду.