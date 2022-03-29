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Автор Юлия Миленина

Песков предупредил Запад: Россия не собирается бесплатно поставлять газ

Мир

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков предупредил западные компании, что РФ не готова бесплатно поставлять газ. По его словам, в условиях изменившейся экономической обстановки им придётся оплачивать топливо только в рублях.

Песков предупредил Запад: Россия не собирается бесплатно поставлять газ

Он отметил на встрече с журналистами, что другие способы оплаты сегодня невозможны из-за усилившегося санкционного давления Запада на РФ.

"Ещё раз, конечно же, бесплатного газа не бывает", — подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

Песков также напомнил, что решение по продаже газа за рубли принял российский лидер Владимир Путин. До 31 марта нужно просчитать все опции этого процесса, заключил государственный деятель.

Ранее эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что Путин принял эпохальное решение по продаже газа за рубли. По его мнению, сейчас европейские страны не могут отказаться от соглашений с "Газпромом".

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Автор: Юлия Миленина, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
Темы дмитрий песков
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