Глава Крыма Аксёнов: многие украинцы хотят получить российские паспорта

Как сообщил глава республики Крым Сергей Аксёнов, многие жители украинских регионов, которые были освобождены в результате спецоперации РФ, хотели бы получить российские паспорта.

"Это не только в соседней Херсонской области, я знакомых имею и контакты во всех регионах Украины. Значительная часть в тех регионах, которые освобождены, люди готовы получать российские паспорта, причём немедленно. Я говорю не о политических решениях, а о готовности людей", — рассказал Аксёнов на YouTube-канале "Соловьёв LIVE".

Глава Крыма сообщил, что граждане освобождённых территорий Украины уже неоднократно задавали ему вопрос о возможности получения паспорта РФ.

24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина была начата российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР. Целью спецоперации заявлена демилитаризация и денацификация Украины, в результате которой все военные преступники, ответственные за гибель мирных граждан в Донбассе, будут преданы суду.