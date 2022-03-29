Аксёнов: собственность в Крыму есть у Зеленского, глав НАБУ и Нацбанка Украины

Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что собственность в Крыму есть у президента Украины Владимира Зеленского, председателя Конституционного суда страны Александра Тупицкого, руководителя Нацбанка Кирилла Шевченко и главы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артёма Сытника.

По его словам, сотрудники ФСБ продолжают выяснять информацию о наличии имущества на полуострове у киевских чиновников. В эфире программы "Соловьёв LIVE", запись которой доступна на платформе "Смотрим", Аксёнов уточнил, что сейчас эти должностные лица уже не могут переоформить свою недвижимость.

"Отношение к ним будет такое, какое они заслуживают", — пояснил глава Крыма.

При этом он подчеркнул: Зеленский, Тупицкий, Шевченко и Сытник всегда вовремя оплачивали коммунальные и другие платежи. Политик назвал их "дисциплинированными плательщиками" в крымский бюджет.

Ранее руководитель Общественной палаты Крыма Александр Форманчук предупреждал, что Зеленскому и украинским олигархам может грозить конфискация имущества в РФ.