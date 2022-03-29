Историка Лысенкову насмешили слова Байдена о возврате России в XIX век

По словам историка Екатерины Лысенковой, когда президент США Джо Байден сказал, что Россия сегодня вернулась обратно в XIX век, он, наверное, забыл, какой могущественной и успешной была она в это время.

Ранее Байден в своём обращении к россиянам отметил, что США не считают их врагами. Он выразил сожаление, что Россия, бывшая до начала спецоперации на Украине "страной 21 века с надеждами и мечтами", силами своего руководства вернулась "обратно в XIX век".

"Дедушка Байден у нас, конечно, на приколе и, возможно, он не знает, что в XIX веке Российская Империя была вторым по размеру в мире государством и занимала 17 процентов обитаемой суши. Возможно, он на что-то намекает, заметьте, это не мы сказали", — иронично сказала по этому поводу Лысенкова, слова которой приводит Telegram-канал "Абзац".

Историк добавила, что в XIX веке Россия активно вела торговлю с другими государствами, а русские учёные этого периода внесли огромный вклад в мировой технический прогресс.

"И это наши ученые в конце XIX века изобрели электродвигатель, электромобиль, цветные фотографии, а еще телеграф, радио и киноаппарат, и наркоз", — заключила эксперт.