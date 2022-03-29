Канада хочет быстрее запустить производство СПГ из-за роста цен на газ в Европе

Власти Канады собираются ускорить запуск проекта по производству сниженного природного газа (СПГ) на востоке страны из-за подорожания топлива в Европе. Об этом сообщает Bloomberg.

Исполнительный директор занимающейся проектом компании Лео Пауэр заявил в интервью агентству, что изменения связаны с огромным спросом на СПГ со стороны европейских покупателей.

"Реализация проекта по производству СПГ может быть перенесена с 2030 на 2028 год для удовлетворения потребностей Европы", — подчеркнул Пауэр.

Он напомнил, что на работы будет направлено 5,5 миллиарда канадских долларов. По предварительным данным, отгрузочный терминал сможет производить порядка 2,6 миллиона тонн сниженного природного газ в год.

Как отметил Пауэр, рабочие возведут экологичный завод, функционирующий с помощью гидроэнергии.

Ранее Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель подчёркивал, что европейские государства смогут отказаться от поставок газа из РФ в течение двух лет.