FT: в Минфине США следят, чтобы российский бизнес не обходил санкции

Министерство финансов США пристально следит за деятельностью российских представителей бизнеса, проверяя их транзакции, с тем, чтобы они не пытались обойти наложенные Западом антироссийские санкции.

Как пишет газета Financial Times, Минфин США выполняет проверки российских компаний и бизнесменов открыто, уведомив их об этом. Американские власти добавляют, что следить могут также и за теми представителями бизнеса, против которых ещё не были введены санкции.

По информации издания, в Вашингтоне говорят о предполагаемом росте попыток отдельных представителей бизнеса в России утаить свои транзакции. Также в США заявили о создании россиянами новых фиктивных компаний и переводе денег новым партнёрам.

"Мы следим за такими действиями", — подчеркнули в Минфине США.

После начала спецоперации РФ на Украине Запад вводит всё новые и всё более жёсткие антироссийские санкции, направленные против банков и компаний. Часть иностранных брендов объявила о своём уходе с российского рынка. По словам президента РФ Владимира Путина, антироссийские санкции подрывают мировую экономику и бьют по рядовым гражданам.