В Китае Путина назвали "занозой" для Байдена в украинском вопросе

Президент РФ Владимир Путин является своего рода "занозой" для американского лидера Джо Байдена в украинском вопросе. Такое мнение выразил научный сотрудник Китайской академии социальных наук Люй Сян.

В интервью Global Times он отметил, что Байден принимал внешнеполитические решения по украинскому вопросу с 2014 года. Однако сегодня, подчеркнул эксперт, эта тема стала проблемой для главы США, ведь в стране упал уровень одобрения его работы.

"Путин стал своего рода "занозой" для Байдена. Он не смог добиться того, чего хотели США на Украине", — прокомментировал научный сотрудник.

Люй Сян убеждён: гневные высказывания президента США в адрес Путина могут иметь политические последствия. По его словам, многие иностранные дипломаты сегодня всерьёз опасаются того, что украинский конфликт выйдет из-под контроля и перерастёт в вооружённое противостояние ядерных держав.

Ранее Байден заявлял, что считает Путина "военным преступником" и "мясником".