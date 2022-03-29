Белорусский политолог: Польша доиграется до денацификации

Власти Польши заигрались в русофобию и открыто провоцируют Россию, не задумываясь о последствиях своей риторики.

Так считает белорусский политолог Вадим Гигин. Почему он пришёл к такому выводу, он рассказал в эфире ТК "БелРос ТВ", комментируя решение Варшавы о сносе памятников советским воинам-освободителям.

Гигин отметил, что Польша выбрала провокационный внешнеполитический курс, который для неё самой может быть опасным. Пропаганда русофобии и призывы к другим странам отказаться от сотрудничества с Москвой, вкупе с показательным уничтожением памяти о ВОв посредством сноса памятников, по словам политолога, могут "вынудить" Россию "начать новую денацификацию". Тем более, что теперь у Москвы и опыт нужный есть:

"Польша рано или поздно вернется на правильный путь. От польских политиков зависит, как это произойдет — нормально, цивилизованно, культурно или все-таки, их тоже придется рано или поздно денацифицировать", — сказал белорус Гигин.