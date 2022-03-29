Французский дипломат: Путин не сумасшедший, это Запад не хочет понять Россию

Французский дипломат, ранее в разные годы возглавлявший посольства страны в Китае, Японии, Великобритании и Германии Морис Гурдо-Монтань в своей статье для газеты Le Figaro призвал Запад задуматься о собственной роли в кризисной ситуации на Украине.

По словам Гурдо-Монтань, в Европе — арене противостояния — в реакции на конфликт между Россией и Украиной преобладают эмоции. И именно ими продиктовано введение беспрецедентных санкций, которые обречены на неуспех, поскольку "не затрагивают корень конфликта", лежащий в плоскости интересов страны, чьи границы "далеко от сотрясаемой кризисом территории".

Кроме того, он подчёркивает, что после распада СССР Запад забыл, что "безопасность — это не обязательно закон победителя или закон сильнейшего, а ее надо организовывать". Что мешало сделать на глобальном уровне расширение НАТО на Восток.

"Российские предупреждения были проигнорированы"

Гурдо-Монтань напомнил, что президент России Владимир Путин, который уже в своей знаменитой Мюнхенской речи в 2007 году осудил провокации НАТО и призвал не расширять альянс на Восток, так и не получил ответов на запросы по безопасности в конце прошлого года.

"Западные страны проигнорировали просьбы российского президента, который вынужден был взять на себя роль защитника русских и объединителя русских земель. Путин не сумасшедший, — заявил французский дипломат. — Его предупреждения не были услышаны или проигнорированы. Доверие, которое было возможно, превратилось в недоверие, а затем в вызов. Чего мы хотим? Уничтожить Россию? Это не нацистская Германия. Не пора ли сделать все возможное, чтобы остановить конфронтацию до начала мировой войны?"

По мнению экс-посла, возглавить пути поиска мира должны США, инициировав генеральную конференцию по безопасности с участием НАТО и России, которая обеспечит систему гарантий безопасности для всех.