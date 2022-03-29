Экс-глава МИД Польши заявил о неготовности Варшавы вводить санкции против РФ

Варшава пока не готова вводить антироссийские санкции, хотя регулярно призывает к такой политике коллективный Запад. Об этом заявил бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

В интервью Radio ZET он напомнил, что Польша ещё не приняла какие-либо меры экономического воздействия на Россию. Сикорский выразил обеспокоенность из-за сложившейся ситуации. По его словам, Запад в новых реалиях утверждает болезненные как для РФ, так и для себя ограничительные меры, а Варшава продолжает бездействовать.

"Российский уголь так и течёт широким потоком через границу Польши. Правда глаза колет", — сказал экс-глава МИД страны.

Ранее польский премьер-министр Матеуш Моравецкий предложил Евросоюзу полностью отказаться от торговли с РФ. Он также подчеркнул: тех мер, которые уже приняты в отношении Москвы, недостаточно. Политик призвал добавить к санкционному пакету "торговую блокаду".