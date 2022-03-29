Сенатор Цеков: Украиной сейчас управляют военные, а не Зеленский

Украина сейчас находится под управлением военных и руководителей местных администраций. Об этом заявил сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков.

По его словам, действующий украинский президент Владимир Зеленский теряет контроль над страной.

"Зеленский хоть и называет себя президентом, но государством не управляет. Он просто вещает откуда-то. Сейчас Украиной в основном управляют местные администрации и военные", — сказал сенатор в беседе с РИА Новости.

Он добавил, что министр обороны тоже не руководит страной, ведь за всё отвечает генштаб.

Цеков подчеркнул: именно киевский режим ввёл государство в состояние гуманитарной катастрофы. Как отметил политик, действующие власти продолжают реализовывать план по "уничтожению страны".

Ранее Зеленский заявлял, что главная цель Киева на переговорах с РФ — мир и скорейшее восстановление нормальной жизни на Украине. При этом он пояснил: суверенитет, территориальная целостность, гарантии безопасности остаются основными приоритетами Киева.