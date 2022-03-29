Axios: сенаторы США предложили направлять конфискованные активы РФ на Украину

Сенаторы от Демократической и Республиканской партий США подготовили законопроект "О помощи Украине", предполагающий направление конфискованных активов РФ на восстановление Украины, пишет Axios.

По информации издания, средства также будут направлены на гуманитарные цели, в том числе на поддержку беженцев. Соответствующий документ представили демократ от штата Колорадо Майкл Беннет и республиканец от Огайо Роб Портман. По их словам, Украина сейчас нуждается в помощи со стороны США.

"Один из способов оказать помощь — перейти от замораживания активов олигархов и состоятельных граждан из РФ к конфискации и предоставлению этих средств украинскому народу", — приводит Axios комментарий Портмана.

Ранее на Западе создали "многостороннюю целевую группу" для выявления активов российских олигархов по всему миру. Эксперты планируют обмениваться информацией, чтобы впоследствии замораживать и арестовывать активы граждан РФ.