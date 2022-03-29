EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Юлия Миленина

Axios: сенаторы США предложили направлять конфискованные активы РФ на Украину

Мир

Сенаторы от Демократической и Республиканской партий США подготовили законопроект "О помощи Украине", предполагающий направление конфискованных активов РФ на восстановление Украины, пишет Axios.

Axios: сенаторы США предложили направлять конфискованные активы РФ на Украину

По информации издания, средства также будут направлены на гуманитарные цели, в том числе на поддержку беженцев. Соответствующий документ представили демократ от штата Колорадо Майкл Беннет и республиканец от Огайо Роб Портман. По их словам, Украина сейчас нуждается в помощи со стороны США.

"Один из способов оказать помощь — перейти от замораживания активов олигархов и состоятельных граждан из РФ к конфискации и предоставлению этих средств украинскому народу", — приводит Axios комментарий Портмана.

Ранее на Западе создали "многостороннюю целевую группу" для выявления активов российских олигархов по всему миру. Эксперты планируют обмениваться информацией, чтобы впоследствии замораживать и арестовывать активы граждан РФ.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Юлия Миленина, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
Темы беженцы
Sberbank
Новости
Сенатор Цеков: Украиной сейчас управляют военные, а не Зеленский
Политолог задал вопрос о роли Абрамовича в переговорах с Украиной
Хазин рассказал, как элегантно провести национализацию "сбежавших" компаний
Axios: сенаторы США предложили направлять конфискованные активы РФ на Украину
FT: усиление экономического давления на Россию может расколоть Запад
Французы раскритиковали Байдена за недипломатичные высказывания о Путине
Обозреватель Marianne оценил козырной ход Путина в борьбе с Западом: спас рубль
Publico: США начали саморазрушение гегемонии доллара
CNN: американские военные регулярно встречаются с украинскими солдатами в Польше
В Черногории боятся не выжить без российских туристов
Популярное
Мир. Новости мира
Китайцы возмущены видео с издевательствами над пленными россиянами на Украине

Бастрыкин поручил установить все обстоятельства жестокого обращения украинских националистов с пленными военнослужащими.

Китайцы возмущены видео с издевательствами над пленными россиянами на Украине
США будут вести войну до "последнего украинца"
Мир. Новости мира
США будут вести войну до "последнего украинца"
Мир. Новости мира
Financial Times: Россия проводит тайные операции в Австрии
Происшествия
Песков назвал чудовищными кадры с пытками российских военных на Украине
Любовь Степушова Баку и Ереван открывают против РФ второй фронт в Нагорном Карабахе Любовь Степушова Усам Оздемиров Успех противостояния Западу несовместим с логикой неоколониализма Усам Оздемиров Ирина Шлионская Знаменитости, которые верят в иррациональное Ирина Шлионская
Экономика и бизнес
Аналитик рассказал о неожиданном последствии отказа стран G7 от российского газа
Жилкооперативы
Сергей Крючек стал новым руководителем кооператива "Бест Вей"
Яков Кедми: добровольно или принудительно, но НАТО согласится на условия РФ
Политика. Новости и аналитика
Яков Кедми: добровольно или принудительно, но НАТО согласится на условия РФ
Последние материалы
Axios: сенаторы США предложили направлять конфискованные активы РФ на Украину
FT: усиление экономического давления на Россию может расколоть Запад
Французы раскритиковали Байдена за недипломатичные высказывания о Путине
Обозреватель Marianne оценил козырной ход Путина в борьбе с Западом: спас рубль
Publico: США начали саморазрушение гегемонии доллара
CNN: американские военные регулярно встречаются с украинскими солдатами в Польше
В Черногории боятся не выжить без российских туристов
Нацбаты ВСУ оставляют после себя нацистскую литературу и символику
Повреждённый штормом каспийский нефтепровод отремонтируют через четыре недели
Немецкий политик Крамер посоветовал послу Украины не раздражать глупыми речами
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников