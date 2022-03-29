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Автор Ирина Гусакова

Французский обозреватель назвал козырной ход Путина в борьбе с Западом

Мир

Обозреватель французского издания Marianne Матиас Тепо дал оценку неожиданному для Европы решению Владимира Путина принимать оплату за газ рублями. По мнению журналиста, это "козырной ход" российского президента, который спас рубль от падения.

Автор статьи отметил, что Москва оперативно среагировала на жесткие санкции США и Европы: сначала перекрыла вывод валюты за границу, затем ЦБ поднял ключевую ставку.

"А в среду, 23 марта, Путин достал свою козырную карту. Он хочет обязать европейцев платить за российский газ… в рублях!" — восхищается автор.

Ранее зампред комитета СФ по экономической политике Иван Абрамов заявил, что если страны G7 откажутся рассчитываться за газ в рублях, то поставки будут остановлены.

 

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Автор: Ирина Гусакова, Куратор: Любовь Степушова
франция владимир путин
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