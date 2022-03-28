Highly likely не прокатило - в отравление украинских переговорщиков не поверили

Правительство США отреагировало на появившиеся в прессе сообщения о том, что Роман Абрамович и два украинских переговорщика, возможно, были отравлены Москвой с целью сорвать мирные переговоры "по Украине".

"Разведка указывает, что симптомы, предположительно, появившиеся у Абрамовича и двух украинских чиновников, участвующих в мирных переговорах с Россией, могут быть вызваны экологическими факторами, а никак не отравлением, — рассказал нескольким американским СМИ "представитель правительства США на условиях анонимности", не вдаваясь в подробности.

Напомним, как рассказывала Pravda. Ru, в понедельник таблоид The Wall Street Journal сообщил, что "три члена переговорных делегаций страдали симптомами, похожими на отравление химоружием: красные глаза, постоянное и болезненное слезотечение и шелушение кожи на лицах и руках”.

К слову, в версию отравления переговорщиков не поверили даже на Украине. Например, советник президента Михаил Подоляк, который тоже участвует в переговорах, заявил, что "существует много спекуляций, различных теорий заговора”, а Рустем Умеров, записанный в "пострадавшие", сказал, что люди не должны доверять "непроверенной информации” и что с ним все в порядке. Абрамович пока официальных комментариев не давал.