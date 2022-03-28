Украина просит Красный Крест не открывать пункты помощи беженцам в России

Украина призвала Международный комитет Красного Креста (МККК) не открывать офис в Ростове-на-Дону, мотивируя это тем, что Киев не поддерживает то, что он называет “похищением” и “принудительной депортацией” украинцев в Россию.

В открытом письме МККК от 26 марта председатель комитета по здравоохранению Верховной Рады Михаил Радуцкий заявил, что “решительно выступает против” открытия офиса МККК в "российском городе у восточной границы Украины".

“Комитет призывает Международный комитет Красного Креста не узаконивать гуманитарные коридоры на территории Российской Федерации и не поддерживать похищения и насильственную депортацию украинцев. Мы призываем вас изменить свое решение по этому вопросу”, - говорится в письме.

МККК, комментируя данное обращение, заявил, что «не располагает информацией из первых рук о принудительной эвакуации в Россию из Украины и не содействовал каким-либо таким операциям», пояснив, что планирует открыть офис в Ростове, чтобы увеличить свою способность помогать нуждающимся.

“Наш приоритет – помогать жертвам вооруженных конфликтов, где бы они ни находились», - заявили в МККК.

Решение об открытии офиса в городе было принято благотворительной организацией после визита в Россию ее президента Петера Маурера, который состоялся с 23 по 24 марта.

К слову, Москва отрицает обвинения Киева, обвиняя украинские силы в том, что они препятствовали гуманитарным коридорам и использовали мирных жителей в качестве живого щита.

По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, Киев последовательно выступает против эвакуации украинцев в Россию и “насильственно выталкивает” беженцев на запад.