EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Игорь Рябов

Байден отметил перемены в Путине со времён саммита в Женеве

Мир

Президент США Джо Байден заявил, что российский лидер Владимир Путин стал по-другому себя вести со времён последней встречи, которая произошла в 2021 года на саммите в Женеве.

Байден отметил перемены в Путине со времён саммита в Женеве

"Я не знаю, что поменялось у него в голове. Его поведение изменилось. Вспомните, о чем мы говорили. Мы говорили о налаживании стратегического диалога, об отношениях НАТО и России… о том, как повысить транспарентность и тому подобное. Это была нормальная дискуссия", — сказал Байден.

По словам американского лидера, с тех пор Путин стал жёстче относиться к Украине.

Также Байден пояснил своё недавнее высказывание о том, что Путин "не может оставаться у власти". Президент США подчеркнул, что Вашингтон не преследуют цель сменить руководство России.

Ранее в Варшаве глава Белого дома выступил с речь, в которой осудил спецоперацию Вооружённых сил РФ на Украине. Он отметил, что Незалежная "никогда не станет победой" для России, а Путин "не может оставаться у власти". Потом американские СМИ сообщили, что Баден "отклонился от текста", позволив эмоциям взять верх. Этим объясняется его импровизация о российском руководстве, которая удивила помощников лидера США.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
Темы сша украина джо байден владимир путин
Sberbank
Новости
В ООН призвали расследовать инцидент с пытками пленных россиян на Украине
В Мариуполе встретились Пушилин и Кадыров
Диетолог назвала продукты, которые противопоказаны при заболеваниях щитовидки
Эрдоган проведёт переговоры с делегациями России и Украины до их встречи
Жительница Мариуполя обвинила мэра бросил жителей на произвол судьбы
В подвалах Мариуполя найдены тела жертв украинских националистов
Bloomberg: ошеломляющая речь Байдена заставила союзников США отвернуться
С режиссёра Кирилла Серебренникова сняли судимость
Экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана обвинили в дискредитации Вооружённых сил РФ
Wall Street Journal: Романа Абрамовича пытались отравить
Популярное
Мир. Новости мира
Китайцы возмущены видео с издевательствами над пленными россиянами на Украине

Бастрыкин поручил установить все обстоятельства жестокого обращения украинских националистов с пленными военнослужащими.

Китайцы возмущены видео с издевательствами над пленными россиянами на Украине
США будут вести войну до "последнего украинца"
Мир. Новости мира
США будут вести войну до "последнего украинца"
Мир. Новости мира
Financial Times: Россия проводит тайные операции в Австрии
Происшествия
Песков назвал чудовищными кадры с пытками российских военных на Украине
Любовь Степушова Баку и Ереван открывают против РФ второй фронт в Нагорном Карабахе Любовь Степушова Усам Оздемиров Успех противостояния Западу несовместим с логикой неоколониализма Усам Оздемиров Ирина Шлионская Знаменитости, которые верят в иррациональное Ирина Шлионская
Жилкооперативы
Сергей Крючек стал новым руководителем кооператива "Бест Вей"
Экономика и бизнес
Аналитик рассказал о неожиданном последствии отказа стран G7 от российского газа
Яков Кедми: добровольно или принудительно, но НАТО согласится на условия РФ
Политика. Новости и аналитика
Яков Кедми: добровольно или принудительно, но НАТО согласится на условия РФ
Последние материалы
В Мариуполе встретились Пушилин и Кадыров
Диетолог назвала продукты, которые противопоказаны при заболеваниях щитовидки
Эрдоган проведёт переговоры с делегациями России и Украины до их встречи
Жительница Мариуполя обвинила мэра бросил жителей на произвол судьбы
В подвалах Мариуполя найдены тела жертв украинских националистов
Bloomberg: ошеломляющая речь Байдена заставила союзников США отвернуться
С режиссёра Кирилла Серебренникова сняли судимость
Экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана обвинили в дискредитации Вооружённых сил РФ
Wall Street Journal: Романа Абрамовича пытались отравить
Генсек ООН Гутерриш осудил Байдена за слова в адрес Путина
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников