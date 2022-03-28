Байден отметил перемены в Путине со времён саммита в Женеве

Президент США Джо Байден заявил, что российский лидер Владимир Путин стал по-другому себя вести со времён последней встречи, которая произошла в 2021 года на саммите в Женеве.

"Я не знаю, что поменялось у него в голове. Его поведение изменилось. Вспомните, о чем мы говорили. Мы говорили о налаживании стратегического диалога, об отношениях НАТО и России… о том, как повысить транспарентность и тому подобное. Это была нормальная дискуссия", — сказал Байден.

По словам американского лидера, с тех пор Путин стал жёстче относиться к Украине.

Также Байден пояснил своё недавнее высказывание о том, что Путин "не может оставаться у власти". Президент США подчеркнул, что Вашингтон не преследуют цель сменить руководство России.

Ранее в Варшаве глава Белого дома выступил с речь, в которой осудил спецоперацию Вооружённых сил РФ на Украине. Он отметил, что Незалежная "никогда не станет победой" для России, а Путин "не может оставаться у власти". Потом американские СМИ сообщили, что Баден "отклонился от текста", позволив эмоциям взять верх. Этим объясняется его импровизация о российском руководстве, которая удивила помощников лидера США.