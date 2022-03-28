В ООН призвали расследовать инцидент с пытками пленных россиян на Украине

Глава мониторинговой миссии по правам человека на Украине Матильда Богнер заявила, что Организация Объединённых Наций призвала расследовать ситуацию с пытками российских военных на Украине.

Речь идёт о видеозаписи, на которой украинские националисты издеваются над пленными российскими военными в Харьковской области. На кадрах видно, как украинцы стреляют по ногам пленным и допрашивают их, пытаясь выведать информацию о расположении Вооружённых сил РФ. Минобороны России пообещало найти и привлечь к суровой ответственности всех, кто причастен к пыткам в отношении пленных российских солдат. Кроме того, оборонное ведомство обвинило киевский режим нарушении Женевской конвенции об обращении с военнопленными. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал "чудовищными" кадры с пытками российских военных на Украине.

"Мы призываем власти обеих сторон провести полное расследование обвинений, которые возникли вслед за появлением этих видео", — цитирует Богнер CNN.

По её словам, ООН проверяет все опубликованные материалы, которые вызывают серьёзное беспокойство.