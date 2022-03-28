Жительница Мариуполя обвинила мэра бросил жителей на произвол судьбы

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко бросил горожан на произвол судьбы, заявила местная жительница Марина Процких в беседе с РИА Новости.

Она рассказал, что до начала спецоперации Вооружённых сил РФ на Украины работала в магазине, который продавал южнокорейское оборудование для массажа.

"Этот месяц, который мы пережили, вернее, мы его ещё недожили, он очень страшный. Мы потеряли дом, и квартира разрушена, но это такая малость по сравнению с тем, что вообще происходит. И я хочу сказать, чтобы никто не верил, что украинские власти оберегают свой народ — они нас просто бросили. Началось все с того что наш "уважаемый" мэр нас просто оставил без воды, света, еды", — сказала Процких.

Она добавила, что жители города вынуждены готовить еду на кострах, которые они разжигают во дворах домов.

В понедельник, 28 марта Минобороны РФ сообщило, что российские военные в ходе зачистки Мариуполя обнаружили в подвалах зданий тела мирных граждан со следами пыток, в частности, с вырезанными неонацистскими символами.

Также в этот день стало известно, что в Мариуполь прибыл глава Чечни Рамзан Кадыров для "корректировки" стратегии освобождения города от украинских националистов.