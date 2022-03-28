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Автор Игорь Рябов

Генсек ООН Гутерриш осудил Байдена за слова в адрес Путина

Мир

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прокомментировал слова президента США Джо Байдена о том, что российский лидер Владимир Путин не может оставаться у власти.

"Нам нужна деэскалация, будь то военная деэскалация или деэскалация риторики", — сказал Гутерреш, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее в Варшаве (Польша) Байден произнёс длинную речь, в которой осудил спецоперацию Вооружённых сил РФ на Украине. В конце выступления он подчеркнул, что Украина "никогда не станет победой" для России, а российский лидер Владимир Путин "не может оставаться у власти". Потом он уточнил, что не подразумевал смену власти в РФ.

Позже в Госдепартаменте США подчеркнули, что заявления Байден о Путине были сделаны на эмоциях и не отражают официального курса Белого дома.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
оон джо байден владимир путин
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