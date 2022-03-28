Захарова указала на подконтрольность Украины Вашингтону

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась о прошедшем заседании Евросовета. По мнению дипломата, западные политики используют Киев как "геополитический таран" против Москвы.

"Украина — полностью подконтрольная Вашингтону и охваченная русофобией — нужна коллективному Западу лишь как геополитический таран против России", — сказала российский политик, её комментарий опубликовали на официальном сайте МИД РФ.

Как отметила Захарова, из-за подобной позиции лидеры продолжают материально помогать Украине, отправлять оружие и боеприпасы. По этой причине умирают мирные граждане, сказала дипломат. Также она указала на неудачу Киева в быстром получении членства в Евросоюзе.

Ранее в Times заявили, что предприниматель, участник российского-украинских переговоров Роман Абрамович передал президенту РФ Владимиру Путину записку от его коллеги Владимира Зеленского. Журналисты не сообщили, что могло быть написано в этом послании.