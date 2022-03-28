Американцы назвали Байдена позором для США

Читатели американского портала Breitbart выразили недоумение по поводу слов президента США Джо Байдена о смене власти в РФ и последующем опровержении.

Ранее в Варшаве Байден произнёс длинную речь, в которой осудил спецоперацию Вооружённых сил РФ на Украине. В конце выступления он подчеркнул, что Украина "никогда не станет победой" для России и президент РФ Владимир Путин "не может оставаться у власти". Позже он уточнил, что не подразумевал смену власти в России.

Интернет-пользователи сошлись во мнении, что американский лидер ведёт себя странно и ему, возможно, требуется переводчик со знанием английского языка.

Читатель WellRedMan сравнил ситуацию с "заталкиванием зубной пасты обратно в тюбик".

Phillip Nolan написал, что становление Байдена, как политика произошло в эпоху холодной войны. По его словам, президент США "презирает само существование России как остатка СССР" и хочет инициировать Третью мировую войну на своих условиях, однако "Путин срывает его планы".

Tommie пошутил, что Байден является единственным лидером страны, который нуждается в переводчике со знанием английского.

Antaes считает, что президентом США не может быть человек, который сегодня говорит одно, а завтра отрицает. Читатель Breitbart назвал Байдена "позором для страны".

Читатели предположили, что Байден может угрожать миру, поскольку способен перепутать "ядерную кнопку с пультом от телевизора".