В Дании хотят запретить продажу крон россиянам и белоруссам

В Дании подготовили законопроект, согласно которому продажа датских крон и ценных бумаг будет запрещена для жителей России и Белоруссии, сообщает агентство Ritzau.

Так, правительство Дании хочет срочно принять закон, запрещающий перевод или продажу датских крон и ценных бумаг, торгуемых в кронах, российским и белорусским физическим и юридическим лицам.

Кроме того, закон запретит вывоз банкнот и монет в датских кронах россиянам и белорусам. Уточняется, что нарушителей закона ждёт лишение свободы на срок до четырёх месяцев.

Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что украинские беженцы не будут интегрированы в датское общество и им придётся вернуться домой, "чтобы восстановить Украину после конфликта".