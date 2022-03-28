В Дании подготовили законопроект, согласно которому продажа датских крон и ценных бумаг будет запрещена для жителей России и Белоруссии, сообщает агентство Ritzau.
Так, правительство Дании хочет срочно принять закон, запрещающий перевод или продажу датских крон и ценных бумаг, торгуемых в кронах, российским и белорусским физическим и юридическим лицам.
Кроме того, закон запретит вывоз банкнот и монет в датских кронах россиянам и белорусам. Уточняется, что нарушителей закона ждёт лишение свободы на срок до четырёх месяцев.
Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что украинские беженцы не будут интегрированы в датское общество и им придётся вернуться домой, "чтобы восстановить Украину после конфликта".
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