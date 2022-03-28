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Автор Валентина Севрюгина

В Дании хотят запретить продажу крон россиянам и белоруссам

Мир

В Дании подготовили законопроект, согласно которому продажа датских крон и ценных бумаг будет запрещена для жителей России и Белоруссии, сообщает агентство Ritzau.

Так, правительство Дании хочет срочно принять закон, запрещающий перевод или продажу датских крон и ценных бумаг, торгуемых в кронах, российским и белорусским физическим и юридическим лицам.

Кроме того, закон запретит вывоз банкнот и монет в датских кронах россиянам и белорусам. Уточняется, что нарушителей закона ждёт лишение свободы на срок до четырёх месяцев.

Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что украинские беженцы не будут интегрированы в датское общество и им придётся вернуться домой, "чтобы восстановить Украину после конфликта".

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Автор: Валентина Севрюгина, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
дания россия белоруссия
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