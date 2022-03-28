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Автор Игорь Рябов

В Греции ужаснулись пытками пленных военнослужащих армии РФ на Украине

Мир

В Греции журналисты многих изданий сообщили о потрясении, которое они испытали при просмотре "шокирующих ужасающих кадров" пыток российских пленных солдат украинскими националистами. Несмотря на то, что в Греции на протяжении восьми лет замалчивалась ситуация на Украине, видео пыток опубликовали почти все ведущие греческие СМИ.

В Греции ужаснулись пытками пленных военнослужащих армии РФ на Украине

На днях в Сети были опубликованы видеозаписи, на которых украинские националисты издеваются над пленными российскими военными в Харьковской области. На кадрах видно, как украинцы стреляют по ногам пленным и допрашивают их, пытаясь выведать информацию о расположении Вооружённых сил РФ.

Минобороны РФ пообещало найти и привлечь к суровой ответственности украинских националистов и руководителей киевского режима, которые причастны к пыткам над пленными российскими солдатами. Также в оборонном ведомстве подчеркнули, что Украина нарушает нормы международного права, в частности Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил установить все обстоятельства жестокого обращения с пленными военнослужащими армии России на Украине.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
Темы греция украина александр бастрыкин
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