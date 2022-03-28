Премьер Камбоджи назвал Россию другом и осудил её за "акт агрессии"

Премьер-министр Камбоджи Хун Сен назвал Россию другом, но при этом осудил спецоперацию Вооружённых сил РФ на Украине.

"Россия — друг Камбоджи, друг, который не раз помогал нашей стране. Но этот акт агрессии Камбоджа не может принять, и не может оставаться нейтральной", — цитирует Хун Сена издание Khmer Times.

По словам премьера, у Камбоджи есть принципиальная позиция по поводу ситуаций, при которых "одна страна вторгается в другую". Пномпень осуждает военный путь решения проблем, отметил Хун Сен.

Ранее премьер поручил дипломатам Камбоджи выбирать сторону Киева при голосовании в международных организациях.

СССР оказывал Камбодже существенную финансовую помощь для восстановления экономики страны после Индокитайской войны. Когда Советский Союз распался, то отношения между Москвой и Пномпенем остались дружескими.