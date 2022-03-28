Лавров: Россия ограничит взъезд в страну для граждан недружественных стран

В России готовят ограничения для въезда в страну гражданам недружественных стран. Об этом сегодня заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании комиссии генерального совета партии "Единая Россия". Он добавил, что эти меры — ответ на западные санкции против РФ.

Однако, Лавров отметил, что если иностранные граждане оказались на Украине, то Россия, напротив, облегчит въезд, чтобы помочь им безопасно вернуться домой.

Ранее РФ составила список недружественных стран, распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. В него вошли все страны Евросоюза, конклав "Большой семерки" и Украина. Кроме того, 25 марта Польша предложила ЕС лишить россиян возможности получить европейскую визу.