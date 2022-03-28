БНР: фото "сбитого ВСУ российского самолёта" оказалось фейком

Согласно результатам мини-расследования, проведённым Болгарским национальным радио, фото сбитого российского истребителя "украинскими ПВО в небе над Донбассом во время спецоперации", размещённое в нескольких СМИ, не имеет никакого отношения к сегодняшнему дню, так как было сделано 30 лет назад, и совсем в другой стране.

Снимок "сбитого" 24 февраля украинскими ВС российского самолёта был размещён в нескольких зарубежных СМИ, в том числе и болгарских. Все они писали, что это — борт РФ, ликвидированный ВСУ. После расследования Болгарского национального радио стало ясно, что снимок, о котором идёт речь, уже старый, и его не раз использовали различные СМИ, когда писали о разных авиапроисшествиях.

Болгарские специалисты обратили внимание, что если задать поиск по фото, пользователь попадёт на сайт AirTeamImages. com, на котором узнает, что авария на снимке — это столкновение двух самолётов МиГ-29, которое произошло 24 июля 1993 года в Британии, на авиашоу в городе Фэрфорд. Причём пилоты обоих самолётов тогда остались живы, потому что вовремя катапультировались.

Видеозапись же этого инцидента появилась на YouTube в 2008 году, туда её загрузил канал Discovery Channel.

24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина была начата российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР. Целью спецоперации заявлена демилитаризация и денацификация Украины, в результате которой все военные преступники, ответственные за гибель мирных граждан в Донбассе, будут преданы суду.