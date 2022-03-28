Лавров назвал цель гибридной войны Запада против России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США и их партнёры объявили России тотальную гибридную войну с целью подрыва внутриполитической стабильности в РФ.

"Коллективный Запад именно так можно охарактеризовать — США и их сателлиты. Нам объявлена прямым текстом тотальная гибридная война. Цель не скрывается — разрушить российскую экономику, подорвать внутриполитическую стабильность и, в конечном итоге, существенно ослабить Россию, задвинуть нас, как они прямо заявляют, на обочину международной жизни", — сказал глава МИД на заседании комиссии "Единой России".

Также министр обвинил Запад в прямом государственном бандитизме. Это выражается в конфискации частной собственности и отказе от финансово-экономических обязательств.

В понедельник, 28 марта Лавров подчеркнул, что западные страны всегда будет искать новые поводы для санкций против России, чтобы сдержать её развитие, однако у страны до сих пор остаётся много партнёров, поэтому Западу не удастся изолировать РФ.