Партия Медведчука заявила о прекращении работы на территории Украины

Лидер украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь!" (ОПЗЖ) Вадим Рабинович заявил о прекращении работы своей организации. 20 марта Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины заявил о временной приостановке деятельности ОПЗЖ вместе с рядом других "пророссийских" движений и групп.

В своем заявлении Рабинович отметил, что целью его партии всегда была "борьба за мир", но сейчас мира в стране нет. При этом он призвал все политические силы страны преследовать те же цели, вне зависимости от персональных амбиций и рейтингов.

ОПЗЖ считалась единственной партией в Верховной Раде, занимающей пророссийские позиции. Дочь одного из её спонсоров и лидеров, бизнесмена Виктора Медведчука, крестили Владимир и Людмила Путины — президент России и его тогдашняя жена.

В связи с предполагаемыми связями с Москвой, ряд украинских чиновников и политических деятелей регулярно требовали запрета ОПЗЖ. Медведчук оказался под домашним арестом с 2021 года, а 20 марта партия была запрещена вместе с рядом других пророссийских групп.