Власти КНР блокировали Шанхай из-за вспышки коронавируса

Шанхай, экономическая столица и крупнейший город Китая, подвергнется мерам строгой изоляции, сообщают местные власти. Решение связано с масштабным тестированием населения на ковид: город недавно стал жертвой очередной вспышки пандемии.

Согласно новому режиму обитатели наиболее густонаселенных районов Шанхая вынуждены будут оставаться дома, выход на улицу строго запрещен. Большинство предприятий и служб будут временно закрыты, работа транспорта — приостановлена, власти возьмут на себя обеспечение товарами срочной необходимости.

Это самая масштабная блокировка города с самого начала эпидемии ковида в Китае. В первые дни пандемии были изолированы 11 миллионов жителей Ухани, места происхождения вируса. Сейчас карантину будет подвержено около 26 миллионов человек.

Так китайские власти отреагировали на резкий рост числа заболевших в стране. За воскресенье было выявлено более 1200 новых случаев заражения, всего за март их были зафиксировано 56 тысяч.