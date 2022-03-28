Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поймала президента Украины Владимира Зеленского на лицемерии в отношении рассуждений о свободе СМИ.
В своём Telegram-канале она привела в пример две цитаты украинского лидера о том, как якобы в России уничтожена свобода слова, и о своём решении закрыть несколько телевизионных каналов на Украине.
"Человек, вроде, один и тот же. Состояние что ли разное?", — написала Захарова.
Ранее представитель ЛНР в политической подгруппе на минских переговорах Родион Мирошник заявил, что в решениях президента Украины отсутствует адекватность. Так он прокомментировал предложение Зеленского о проведении всеукраинского референдума по статусу ЛДНР и Крыма.
По приказу президента РФ Владимира Путина 24 февраля началась российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.
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