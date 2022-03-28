Политолог Кортунов: Россия сделала уступку в переговорах с Украиной

По мнению политолога, главы Российского совета по международным делам Андрея Кортунова, Россия пошла на уступку Украине в переговорном процессе, согласившись на проведение очередной встречи делегаций в Стамбуле.

"В каком-то смысле это уступка украинской стороне, поскольку территория Белоруссии — это более комфортное для России место проведения переговоров. А Стамбул — это, напротив, место, которое удобнее для украинской стороны, поскольку президент Турции Тайип Эрдоган с 2014 года неизменно выступал в поддержку Украины. Турция является членом НАТО, там есть своя позиция в отношении других региональных проблем, не совпадающая с российской. В общем, это в каком-то смысле переговоры почти что на украинской территории", — сказал Кортунов в интервью РИА Новости.

Как сообщил ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, очередной раунд российско-украинских переговоров пройдёт 29 марта.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, в свою очередь, отметил, что есть шансы заключить с Киевом необходимые соглашения.

24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина была начата российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.

Первый этап переговоров между российской и украинской делегациями состоялся 28 февраля. Помимо очных встреч, обе стороны постоянно держат связь в видеорежиме.