Российская сторона готова рассматривать и другие города для переговоров с украинской делегацией, рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Место для переговоров должно быть приемлемым для обеих команд. Мы вот три раунда очных переговоров проводили в Белоруссии, затем был перерыв по техническим причинам, трудно было встречаться напрямую. Сейчас вот договорённость достигнута по встрече в Стамбуле, она отражает ту географическую точку, в отношении которой совпали возможности и той, и другой стороны. Хотя, повторю, мы, конечно же, будем готовы рассматривать и другие локации, в том числе Белград", — сказал он.
Ранее Лавров сообщил, что российский лидер Владимир Путин никогда не отказывался от прямых переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. Однако, как отметил дипломат, крайне важно хорошо подготовить встречу двух президентов. По его мнению, разговор Путина и Зеленского без предварительной подготовки будет контрпродуктивным.
По приказу президента РФ 24 февраля началась российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.
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