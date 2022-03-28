Россия готова рассмотреть переговоры с Украиной в других городах, заявил Лавров

Российская сторона готова рассматривать и другие города для переговоров с украинской делегацией, рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Место для переговоров должно быть приемлемым для обеих команд. Мы вот три раунда очных переговоров проводили в Белоруссии, затем был перерыв по техническим причинам, трудно было встречаться напрямую. Сейчас вот договорённость достигнута по встрече в Стамбуле, она отражает ту географическую точку, в отношении которой совпали возможности и той, и другой стороны. Хотя, повторю, мы, конечно же, будем готовы рассматривать и другие локации, в том числе Белград", — сказал он.

Ранее Лавров сообщил, что российский лидер Владимир Путин никогда не отказывался от прямых переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. Однако, как отметил дипломат, крайне важно хорошо подготовить встречу двух президентов. По его мнению, разговор Путина и Зеленского без предварительной подготовки будет контрпродуктивным.

По приказу президента РФ 24 февраля началась российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.